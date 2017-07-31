  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.523
    EURO 4.133
  • BIST 107487.8
    ALTIN 143.643
Buradasınız : » » Bingöl'de 16 sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de 16 sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Adaklı ilçesi kırsalında ortaya çıkarılan 16 sığınak ve 2 depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bingölde 16 sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın operasyonu kapsamında Adaklı'nın Maltepe Vadisi ile Kocakoru ve Dağyolu bölgelerinde 16 sığınak ve 2 depo ortaya çıkarıldı.

Sığınak ve depolarda yapılan aramada, kanas keskin nişancı silahı, uzun namlulu silah, 3 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, bin 633 fişek, 7 roketatar, termal silah dürbünü, şişme bot, 17 el yapımı patlayıcı, 15 el yapımı patlayıcı devresi, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 190 kilogram amonyum nitrat, 27 piknik tüpü, jeneratör ile çok miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Etiketler: Bingöl, 16 sığınak, mühimmat
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER