Bingöl'de 16 sığınak ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kiğı Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Dargın operasyonu kapsamında Adaklı'nın Maltepe Vadisi ile Kocakoru ve Dağyolu bölgelerinde 16 sığınak ve 2 depo ortaya çıkarıldı.

Sığınak ve depolarda yapılan aramada, kanas keskin nişancı silahı, uzun namlulu silah, 3 roketatar mühimmatı, 13 sevk fişeği, bin 633 fişek, 7 roketatar, termal silah dürbünü, şişme bot, 17 el yapımı patlayıcı, 15 el yapımı patlayıcı devresi, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 190 kilogram amonyum nitrat, 27 piknik tüpü, jeneratör ile çok miktarda yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.