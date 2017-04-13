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Buradasınız : » » Bingöl'de 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'de 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'ün kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, metruk ahırda 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

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Bingölde 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl'ün kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, metruk ahırda 1 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensupları faaliyetlerine karşı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Oğuldere köyü eski köy mevkisinde 13 Nisan'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında metruk bir ahırda 1 ton amonyum nitrat gübre ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Etiketler: Terörle Mücadele, terör operasyonu, PKK, Bingöl, amonyum nitrat
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