Bingöl 62 kaçak göçmen yakalandı

Bingöl'de, Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan ve Pakistan uyruklu 62 kaçak göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Ekinyolu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, bir dinlenme tesisinde çok sayıda yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine yapılan çalışmada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan ve Pakistan uyruklu 62 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.