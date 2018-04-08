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Buradasınız : » » Binanın çatısı alev aldı, uyuyakalan vatandaş son anda kurtarıldı

Binanın çatısı alev aldı, uyuyakalan vatandaş son anda kurtarıldı

İstanbul'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında en üst kattaki dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Binanın çatısı alev aldı, uyuyakalan vatandaş son anda kurtarıldı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bu sırada en üst kattaki bir dairede uyuyakalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: İstanbul, yangın, Küçükçekmece yangın
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