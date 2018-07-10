Binali Yıldırım 002 plakalı Başbakanlık aracına son kez bindi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Başbakanlık da artık tarihe karıştı.
Son 002 plaka protokol sıralamasına göre Başbakanın resmi aracıydı.
Başbakan Binali Yıldırım, parlamenter sistemin sona ermesine dakikalar kala o araca son kez bindi.
Başbakanlık konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanının yemini için Meclis'e gitti.
Vatandaşların sevgi gösteriyle karşılanınca aracından indi. Onlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanının yemini ile birlikte Türkiye'de yeni sisteme geçildi. Son başbakanın aracının plakası da değişti. Emektar 002, yerini sivil plakaya bıraktı.
Kaynak: TRT Haber