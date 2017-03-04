Bin litre sahte içki ele geçirildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evde bin litre sahte rakı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasanbaba Mahallesi'ndeki müstakil bir evde sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, evde yaptıkları aramada, içki imalatında kullanılan makineler ile bin litre sahte rakı ele geçirdi.

Gözaltına alınan Selahattin Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. AA