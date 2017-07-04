Bin lira değerindeki aküleri 80 liraya satmışlar

Adana'da tır ve tankerlerden çaldıkları her biri bin lira değerindeki 3 aküyü hurdacılara 80'er liraya sattıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 3 kişi, park halindeki tır ve tankerlerinden akülerinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayetler üzerine araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir tankerden akü çalınmasına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Ekipler, görüntülerden motosikletle olay yerine gelip bir süre çevreyi gözetledikten sonra park halindeki araçtan akü çalan 2 kişinin kimliğini tespit etti.

Daha önce akü hırsızlığından haklarında adli işlem yapılan Mesut P. (32) ve Yahya T. (35) ile diğer hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen Oktay G. (28) yakalandı.

Zanlıların, ifadelerinde 3 aküyü 80'er liraya hurdacılara sattıklarını söylediği öne sürüldü.

Ekipler, her biri bin lira değerinde olan aküleri hurdacılardan bulup sahiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.