Bin 800 yıllık kitabı satmaya çalıştılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ceylan derisi üzerine işlenmiş, İbranice el yazmaları bulunan bin 800 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda tarih eser kaçakçılığı çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, takibe aldıkları F.Y'yi Kargıpınarı Mahallesi'nde ceylan derisi üzerinde İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı.

İncelemede el yazması kitabın bin 800 yıl önceki dönemlere ait olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.