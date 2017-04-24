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Bin 500 yıllık Tevrat ele geçirildi

Ayvalık'ta bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, Helenistik döneme ait taş kabartma, künye ve küpeler ile Selçuklu döneminde bastırıldığı belirtilen sikkeler bulundu.

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Bin 500 yıllık Tevrat ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat ile Helenistik döneme ait taş kabartma, künye ve küpeler ile ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Bingöl ve İstanbul'dan tarihi eser getirdikleri değerlendirilen 2 şüpheliyle alıcı gibi davranarak pazarlık yaptı. Alışveriş için iki ayrı adrese çağrılan A.B. ve Y.Y, eş zamanlı operasyonda suçüstü yakalandı.

Zanlıların üzerilerinde ve çantalarında bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat, Helenistik dönemine ait taş kabartma ve metal heykel ile küpe ve kolyeler, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından bastırıldığı belirtilen 200 gümüş ve bronz sikke bulundu.

Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince el konulan tarihi eserler, Balıkesir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: ayvalık, tarihi eser, kaçakçılık, Tevrat
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