Bin 500 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Ekiplerince, Mersin'de bir tırda yapılan aramada, bin 500 adet kaçak cep telefonunun ele geçirildiği bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, alınan bir ihbar üzerine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri harekete geçti, tır limana varmasının ardından hemen X-Ray taramasına sevk edildi.

Taramanın ardından yapılan tespit sonucunda, eşyanın ambalajlarının açıldığı, bazı telefonların kağıtla sarıldığı, bazılarının ise zarf içerisine konulduğu görüldü. Yapılan araştırmaların ardından, eşyanın ülkeye girişinde yapılan X-Ray taraması ile Mersin'de yapılan taramaya ilişkin imajlar karşılaştırıldı ve iki görüntünün birbirinden farklı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından, telefonların son dönemde üretim hatası sebebiyle toplatıldığı tespit edildi. Ortaya çıkarılan bin 500 adet cep telefonu kaçakçılığının faturasının 4 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Mersin Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçen gümrük muhafaza ekipleri, telefonların bazılarının Türkiye’de kayıtlı olduğunu tespit etti. Olaya ilişkin soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. AA