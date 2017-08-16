  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Bin 200'e yakın gazetenin manşeti BİK'in internet sitesinde

Türkiye'de resmi ilan yayınlama hakkına sahip bin 200'e yakın gazetenin birinci sayfasına, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) kurumsal internet sitesinden erişilebilecek.

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Bin 200e yakın gazetenin manşeti BİKin internet sitesinde

Türkiye'de resmi ilan yayınlama hakkına sahip bin 200'e yakın gazetenin birinci sayfasına, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) kurumsal internet sitesinden erişilebilecek.

BİK'ten yapılan açıklamada, "www.bik.gov.tr" adlı internet sitesinde kurum görev alanındaki 41 ilin merkez/büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin birinci sayfaları yayımlandığı hatırlatıldı.

Uygulamaya konulan yeni geliştirmeyle, 81 ildeki resmi ilan yayınlama hakkına sahip günlük veya haftalık yaklaşık bin 200 gazetenin birinci sayfasının, "www.bik.gov.tr/gazeteler" adresinden il veya ilçe seçimi yapılarak görülebileceği belirtilen açıklamada, uygulamanın, özellikle yerel yazılı basını daha geniş kitlelere ulaştırarak Türk basınına katkı sunmayı amaçladığı vurgulandı.

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