BİMER'e son 5 yılda rekor başvuru

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurulduğu 2006'dan bu yana vatandaşların istek, şikayet, ihbar, görüş, öneri ve bilgi edinme haklarına ilişkin taleplerini alan, inceleyen ve ilgili makamlara ileten BİMER'e, son 5 yılda başvurular artarak devam etti.

Merkeze, 2013'ten bu yana toplam 7 milyon 306 bin 495 başvuruda bulunuldu. Merkez, 2016'da 1 milyon 729 bin 952 başvuru alırken, 2017'de başvuru sayısı 286 bin 69 artarak 2 milyon 16 bin 21'e yükseldi.

2017, önceki yıla göre yaşanan yüzde 16,5'lik artışla BİMER'e en fazla başvurunun yapıldığı yıl oldu.

Başvuruların büyük kısmını 74 bin 652 ile kamu personel alımlarına ilişkin iletilen istek, talep ve şikayetler oluşturdu.

Kurumlardan bilgi ve belge talebi kapsamında 66 bin 257 başvurunun yapıldığı BİMER'e, iş yeri ve işveren şikayetlerine ilişkin 54 bin 427 başvuru iletildi.

İş ve kadro talebi

Merkeze, 49 bin 977 iş talebi ile 20 bin 671 kadro talebi başvurusu yapıldı, 38 bin 649 personel şikayeti aktarıldı. Yol ve yol bakımına ilişkin 33 bin 882, yurt ve pansiyonlar hakkında 28 bin 64 başvuruda bulunuldu.

BİMER'e, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ihraç edilenler ve açığa alınanlardan 30 bin 166 itiraz başvurusu oldu.

Öte yandan askerlikle ilgili işlemler, altyapı hizmetleri, telekomünikasyon, vergi ve mali işlemler ile bankacılık işlemleriyle ilgili başvurular da BİMER'e iletildi.

En çok başvuru alan 3 bakanlık

BİMER'e yapılan başvuruların bakanlıklara göre dağılımında ise ilk sırayı 176 bin 504 başvuruyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alırken, 145 bin 299 başvuruyla Sağlık Bakanlığı ikinci, 133 bin 140 başvuruyla da İçişleri Bakanlığı üçüncü oldu.

Daha sonra sırasıyla 127 bin 419 başvuruyla Adalet Bakanlığı, 113 bin 455 başvuruyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 111 bin 72 başvuruyla Milli Eğitim Bakanlığı başı çekti.

En az başvuru ise Avrupa Birliği Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının alanına giren konularda yapıldı.

BİMER'e en çok erkekler başvurdu

Başvuru sayısının cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, en çok başvuruyu erkekler yaptı. BİMER'e 2017'de 1 milyon 441 bin 91 erkek, 574 bin 297 kadın başvuruda bulundu. 633 kişi de başvuru sırasında cinsiyet belirtmedi.

İllere göre başvuru sayısına göre İstanbul'dan 364 bin 138 başvuru yapılırken, Ankara'dan 175 bin 476, İzmir'den ise 105 bin 940 başvuru oldu. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru 69 bin 846 ile Antalya'dan geldi.

Bu şehirleri sırasıyla Konya, Adana, Bursa, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Hatay, Gaziantep, Samsun ve Şanlıurfa takip etti. BİMER'e en az başvuru ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt'tan yapıldı.

Merkeze, yurt dışından da 2 bin 538 başvuru geldi.

Lisans mezunlarından rekor başvuru

Eğitim durumuna göre başvurularda da lisans ve lise mezunları öne çıktı.

BİMER'e, 618 bin 632 kişi ile en fazla üniversite mezunları, 478 bin 68 ile lise, 277 bin 678 ile yüksekokul, 259 bin 344 ile ilköğretim mezunları başvuruda bulundu.

Devlet ile vatandaş arasındaki her türlü iletişim kanalını açık tutmak için elektronik ortam başta olmak üzere mektup, faks, telefon veya şahsen başvuruları alan BİMER'e, en çok başvuru internet yoluyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA