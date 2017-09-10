Bilkent Şehir Hastanesi'ne yeni yol

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ yönetimi anlaşmaya vardı.



ODTÜ arazisinden geçen ve Bilkent Şehir Hastanesi ve çevresine ulaşımı kolaylaştıracak yol için çalışmalara başlandı.

Çalışmalar kapsamında hafriyat kamyonları ile iş makineleri gece sularında ODTÜ arazisine girip çıkmaya başladı.

Aysel Sabuncu Yaşam Merkezi'nin bulunduğu bölgeden başlayan yol yapım çalışmaları, Jandarma Komutanlığı Hava Radar arazisine kadar olan ve ODTÜ alanında kalan 4 virgül 8 kilometrelik kısmı kapsıyor.

Proje kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak bir de tünel yapılacak.

Ankara Valiliği, 8 Eylül'de ODTÜ'den geçmesi planlanan yolun proje uygulamasıyla ilgili, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

