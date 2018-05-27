Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: Küresel bir başarı hedefliyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Zonguldak Ereğli'de AK Parti Zonguldak Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

"Küresel bir başarı hedefliyoruz"

Türkiye'nin otomotiv sanayinde 29 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Özlü, hedefin küresel başarı olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin en büyük ihracat kalemi otomotiv sanayidir. Türkiye'de çok gelişmiş, kuvvetli bir otomotiv yan sanayi vardır. Türkiye, dünyanın en prestijli markalarına parça üretir. Kuvvetli, esnek bir yan sanayidir. 10 bin parça sipariş edersiniz anında gönderir, 100 bin parça da gönderir.

Son 50-60 yılda oluşan bu altyapıyı biz artık bir yerli marka otomobil ile taçlandıracağız. Fransa deyince nasıl bir otomobil markası akla geliyorsa Almanya denilince nasıl birtakım markalar akla geliyorsa Türkiye denildiği zaman da akla bir marka gelecek. Türkiye'nin kendi markası, otomobili. Bugün nasıl Türkiye'de otomobil fabrikaları var, biz de inşallah gelecekte kendi fabrikalarımızı kurduktan sonra yurt dışında fabrikalar kuracağız. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu adayların (diğer partilerin cumhurbaşkanı adayları) dar vizyonu, dünyaya kapalı vizyonu, dar çerçevedeki düşünceleri bizim hayallerimizi anlaması mümkün değil. Bir de hep yıkma üzerine. 'Yaptırmam, yıkarım, durdururum.' felsefe bu, düşünce dünyası bu. Oysa biz yaparız, AK Parti yapar, yapmıştır, yapmaya da devam edecektir."

"Yaparsak yine biz yaparız"

Özlü, eskiden yolların tek şeritli olduğunu, şimdi ise tünellerin ve bölünmüş yolların olduğuna dikkati çekti.

"Bunları bizler yaptık, AK Parti yaptı. Yaparsak yine biz yaparız. Yaparsa yine AK Parti yapar. Seçim beyannameleri açıklandı. Bizim bütün vaatlerimiz, konuşmalarımız, rasyoneldir. Yani sağlam temellere oturur. Hesaba, kitaba dayanır ve geleceğe dair hayaller, idealler taşır. Cumhurbaşkanı adayları var, meydanlarda konuşuyorlar. Diğer partilerin adayları var, bunları dinliyoruz. Bir kısmı gerçekten Türkiye'yi tanımıyor. Türkiye'nin çok gerisinde kalmışlar. Bahsettikleri konular 1930'lara ait. Devlet kendisi fabrika kurmuyor, devlet fabrika kuranları teşvik ediyor. Bütün dünyada böyle, Türkiye'de böyle. Biz fabrika, iş yeri kuranları destekleyen, özel sektörün önünü açan, devlet olarak destekleyen, teşvik eden bir konumdayız. En son bundan iki ay kadar önce 135 milyar liralık yatırım tutarına teşvik ve destek verdik. Bunların her birisi yakın zamanda işletmelerini kuracaklar, temellerini atacaklar. Çok sayıda Türkiye'de fabrika olacak, çok sayıda insan iş imkanı bulacak. Bunu biz yapıyoruz, AK Parti yapıyor."

AK Parti'nin ilkleri gerçekleştiren bir parti olduğunu vurgulayan Özlü, Türkiye'nin kendi tasarımı ilk tankını, ilk insansız hava aracını, kendi tasarımı ve kendi üretimi ilk savaş gemisini yaptıklarını belirtti.

Bakan Özlü, hep ilkleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bugün de Türkiye'nin kendi tasarımı, kendi markası ilk otomobilini yapıyoruz, bunu gerçekleştiriyoruz"dedi.

Kaynak: AA