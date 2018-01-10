Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Kendine yabancılaşmış bir yapı küreselleşemez

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin teknoloji transfer ofisinin açılışında konuştu. Bakan Özlü, "Açıkça belirtmek gerekirse temellerini bu ülkenin ve bu milletin değerlerine yaslamıyorsanız, istediğiniz kadar küresel bir marka olun ülkenin markası olamazsınız. Ülkesine ve milletine yabancılaşmış bir yapı bunu küreselleşme hedefiyle mazur gösteremez" dedi.

Özlü, "Bizler bir eli bilimde diğer eli hayatın içinde olan üniversiteler istiyoruz. Kendisini toplumdan, hayattan ve üretimden soyutlayan üniversiteler istemiyoruz. Aksine üniversitelerin bilimsel üretim yeteneklerinin ürüne dönüştürülmesi için büyük gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknoloji transfer ofisinin İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin girişimci ve yenilikçi yönünü daha da güçlendireceğini vurgulayan Özlü, "Kalkınmak büyümek ve zenginleşmek statik kalarak mümkün olamaz. Dinamik olmamız ve fikir üretmemiz gerekiyor. Çağımızda sanayi 4.0 sürecinde. En büyük ve en değerli sermaye fikir sermayesidir" dedi.

"Fikir sahipleriyle para sahiplerini buluşturmalıyız"

Fikir sahiplerini ve para sahiplerini bir masa etrafında buluşturmayı hedeflediklerini de söyleyen Özlü, "Amerika’da garajda çalışmış, fikir sahibi ürün ortaya çıkmış ve milyarlarca dolar sermaye oluşturmuş hikayeler duyuyoruz. Neden Türkiye’de bu olmuyor? Bunun nedeni şu: Fikir sahibi ile paranın sahibi bir masaya oturduklarında fikir sahibi olan iddialı, para sahibi de kendinden emin bir şekilde duruyor. İşte bu ikisinin birbirini ikna ettiği projeler başarılı oluyor. Bizim fikir sahipleri ile para sahiplerini buluşturmamız gerekiyor” diye konuştu.

"Bilgi üretemezsek teknoloji üretemeyiz"

Teknoloji üreten bir ülke olmayı çok önemsediklerini de vurgulayan Özlü, "Bilimle teknolojiyi, bilimle sanayiyi, bilimle toplumu buluşturan üniversiteler için çabalıyoruz. Teknoloji transfer ofisi uzun yıllar yurt dışından Türkiye’ye transferi olarak algılandı. Öncelikle bilgi üretmek için üniversitelerimizin bilgi geliştirme kapasitelerini geliştirmemiz gerekiyor. Bilgi üreten merkezler yani üniversiteler ile teknoloji merkezleri arasında kuvvetli bir bağ kurmayı arzu ediyoruz. Teknoloji transferi bir noktaya kadar, bunu yurt dışı için söylüyorum. Onun dışında teknoloji üretilir" dedi.

Kaynak: İHA