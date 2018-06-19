Bilgi edinme başvuru sayısı arttı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2017 yılında yapılan başvurularla ilgili basın açıklaması yayımladı.

1 milyon 806 bin kişi başvuru yaptı

Açıklamaya göre, bilgi edinme hakkı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 1 milyon 806 bin 958'e ulaştı.

Başvurusu reddedilen 797 kişi yargıya itiraz etti

Söz konusu başvuruların 1 milyon 459 bin 234'ü cevaplandırıldı, 114 bin 854'ü kısmen cevaplandırıldı.

115 bin 941 başvuru ise reddedildi. Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı ise 797 olarak gerçekleşti.

En çok başvuru YÖK'e

Bilgi edinme hakkı kapsamında en çok başvuru yapılan ilk 3 kurum; 177 bin 735 başvuru ile YÖK, 118 bin 629 başvuru ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 76 bin 757 ile Adalet Bakanlığı oldu.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na 20 bin 174, Başbakanlığa 27 bin 514, Genelkurmay Başkanlığı'na 1542 başvuru gerçekleştirildi.

Kaynak: AA