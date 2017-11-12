Bilecik'te trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Bilecik'te M.B'nin (19) kullandığı 35 AC 3683 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin birinci katındaki balkona, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri otomobilde sıkışan M.B ile A.Ö.(19) ve H.T'yi (20) bulundukları yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri H.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Diğer iki yaralı ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ö'nün de buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor

Sürücü M.B'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.