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Bilecik'te FETÖ'den 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

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Bilecikte FETÖden 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, bir üniversitede görevli Cengiz Ö, Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde yakalandı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde, Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda öğretmen olarak görevliyken FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ahmet Ş. yakalandı.

Ahmet Ş'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler: bilecik, fetö/pdy soruşturması, gözaltı
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