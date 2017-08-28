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Bilecik'te bir araç yola çıkan domuza çarptı: 5 yaralı

Bilecik'te yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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Bilecikte bir araç yola çıkan domuza çarptı: 5 yaralı

Bilecik'te yola çıkan domuza çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Serikaya yönetimindeki 16 K 1363 plakalı otomobil, Bilecik-Yenişehir karayolunun 20. kilometresi Okluca köyü kavşağında yola çıkan bir domuza çarptı.

Kazada, Serikaya ile araçta bulunan Rabia, Ahmet, Sami Yusuf ve Mehmet Hüdai Serikaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Bilecik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından açıldı.
 

Etiketler: bilecik, trafik Kazası
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