Bilecik'te 28 bin 500 tavuk telef oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozulan çiftlikte bulunan 90 bin tavuktan 28 bin 500'ü telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Arpadere Mahallesi yakınlarında Mehmet Ali Özçelik ve Kenan Özçelik'e ait 3 bölümlü çiftliğin bir bölümünde elektrik arızasından dolayı soğutma fanları bozuldu.

Yoğun sıcaklıktan havasız kalan 90 bin tavuktan 28 bin 500'ü telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Pazaryeri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, çiftliğe giderek incelemelerde bulundu.