  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.621
    EURO 4.13
  • BIST 100084.37
    ALTIN 141.093
Buradasınız : » » Bilecik'te 28 bin 500 tavuk telef oldu

Bilecik'te 28 bin 500 tavuk telef oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozulan çiftlikte bulunan 90 bin tavuktan 28 bin 500'ü telef oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bilecikte 28 bin 500 tavuk telef oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, elektrik arızası nedeniyle soğutma fanları bozulan çiftlikte bulunan 90 bin tavuktan 28 bin 500'ü telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Arpadere Mahallesi yakınlarında Mehmet Ali Özçelik ve Kenan Özçelik'e ait 3 bölümlü çiftliğin bir bölümünde elektrik arızasından dolayı soğutma fanları bozuldu.

Yoğun sıcaklıktan havasız kalan 90 bin tavuktan 28 bin 500'ü telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada Pazaryeri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, çiftliğe giderek incelemelerde bulundu.

Etiketler: bilecik, tavuk, elektrik arızası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER