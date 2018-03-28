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Buradasınız : » » Bilecik'te 12 eski öğretmene FETÖ'den gözaltı

Bilecik'te 12 eski öğretmene FETÖ'den gözaltı

Bilecik'teki FETÖ operasyonunda mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.

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Bilecikte 12 eski öğretmene FETÖden gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmeni yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, bilecik
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