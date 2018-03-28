Bilecik'te 12 eski öğretmene FETÖ'den gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmeni yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Bilecik'teki FETÖ operasyonunda mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmen gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce mesleklerinden ihraç edilen 12 öğretmeni yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA