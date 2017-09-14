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Bilecik'e sıçrayan orman yangını etkisini sürdürüyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 10 Eylül'de çıkan ve Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Bilecike sıçrayan orman yangını etkisini sürdürüyor

Domaniç'te başlayan ancak kontrol altına alınamayarak Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Çok sayıda arazöz ve dozerle müdahale edilen alevlerin etrafı çevrilmeye çalışılıyor.

Dodurga bölgesinden yoğun rüzgar nedeniyle Sofular ve Muratdere yönüne ilerleyen yangın alanında, sabah erken saatlerden itibaren 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı yeniden çalışmalarına başladı. Ekipler, alevlerin aniden parladığı bölgeye anında müdahale ederek, yangının yayılmasını engelliyor.

İl Jandarma Alay Komutanlığından gelen 300 asker çalışmalara katılırken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bölgede yangın söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Etiketler: Kütahya, Domaniç ilçesi, orman yangını
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