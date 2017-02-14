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Bilecik ve Kilis'te FETÖ operasyonları

Bilecik ve Kilis'te düzenlenen FETÖ operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

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Bilecik ve Kiliste FETÖ operasyonları

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 esnafın evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, bazı evrak ve bilgisayarlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kilis

Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla İl Göç İdaresi Müdürü A.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada, bazı belgeler ile şüphelinin kullandığı bilgisayarlara el konuldu.

Gözaltına alınan A.A, emniyete götürüldü. 

Etiketler: bilecik, Kilis, fetö, operasyonlar
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