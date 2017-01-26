BİKOM'a gelen istek ve şikayetler tebessüm ettiriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinasyon Merkezine (BİKOM) gelen aylık yaklaşık bin şikayet ve istek arasında tebessüm ettiren ilginç talep ve sorular da bulunuyor.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda faaliyet gösteren BİKOM'a "Alo 153" ve internet üzerinden şikayet, istek ve önerilerini iletebilirken, doğrudan yüz yüze görüşme de yapabiliyor.

Merkeze telefon ve internet üzerinden ulaşan istek, şikayet ve talepler arasında dikkati çeken, tebessüm ettirenlerden bazıları şöyle:

- Bu hafta Kurtlar Vadisi özeti gösterilecek mi?

- Her akşam evimin balkonuna baykuş konuyor, bunu engelleyin.

- Yabancı eşle Türkiye'de evlenmek için gerekli olan belgeler nelerdir?

"Evlenmek istiyorum"

- Ben 46 yaşında tek çocuklu dul bayanım, 60-85 yaş arası emekli, evi olan eşi vefat etmiş bir beyle evlenmek istiyorum, bu kutsal meselede yardımınızı rica ederim.

- Amatör olarak meteoroloji ile ilgilenmekteyim. perşembeyi cumaya bağlayan gece kuvvetli soğuma ve cuma gününün ilk saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 15 gün civarında eksili değerlerde seyredecek ve kar yağışı alacağız. Uyarma vazifesi çıkardım kendime.

"Yaşlı değil, ikinci bahar yazılsın"

- İndirimli Bukart'ların arkasında yaşlı ibaresi bulunmaktadır. Bu ibarenin kaldırılarak yerine ikinci bahar yazılması dileğimdir.

- Nişanlandığımdan beri Balıklı'dan Beşevler'e ulaşacağım diye kaç tane ayakkabı eskittim. Sayın belediye başkanına sesleniyorum, ya beni bir an önce evlendirin ya da bu araya bir hat açın, hangisi daha ucuz olursa artık, sizleri seviyoruz.

- Şehir içinde belirli saatlerde atlı polislerin olmasını isterim.

- Pencereme güvercin konuyor, konmasın.

- Geçici olarak tayin olabilmem için memur biriyle evlenmek istiyorum. AA