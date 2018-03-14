Beytüşşebaplı öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yürüten Mehmetçiğe Türkiye'nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Mehmetçiğe desteklerini bedenleriyle Afrin yazarak gösterdi. Okulda görev yapan beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Karakaş, öğrencileriyle beraber bir haftalık çalışma yaptıklarını belirterek, “Beytüşşebap’tan, Kato Dağı eteklerinden kahraman ordumuza yalnız olmadıklarını hissettirmek için böyle bir etkinlik yaptık. Canımızla, kanımızla, duamızla kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Kahramanlarımızın ayaklarına Allah taş değdirmesin. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Ay-yıldızlı bayrakları dalgalandıran öğrencilerin bedenleriyle yazmış oldukları Afrin mesajı havadan görüntülendi.