Beyşehir Gölü'nde avlanma yasağı yarın bitiyor

Gölde yaşam süren su ürünlerinin neslinin korunması amacıyla, her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bölgedeki diğer iç sularla birlikte eş zamanlı uygulanan 3 ay süreli balık avı yasağı yarın son buluyor.

Beyşehirli balıkçılar, avlanma sezonunun başlıyor olması sebebiyle tarihi Taşköprü önünde kurban keserek, sezonun bereketli olması için dua etti.

Beyşehirli balıkçılardan Seyithan Katmerci, av dönemine güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Katmerci, "Bu kurbanı ise göle adadık. Göle artık can vermeyelim diye. Geçtiğimiz seneler çünkü çok canlar vermiştik. Bu sene yeni canlar vermemeyi Cenab-ı Allah’tan diledik. Kazasız belasız bir sezon geçirmeyi umuyoruz" diye konuştu.

"Bu sene beklentimiz büyük"

Balıkçı Şafak Çorum da yeni avlanma sezonuna yarından itibaren başlayacaklarını söyleyerek, "Motor sesleri gölümüzde artık yeniden duyulmaya başlıyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde iyi bir av sezonu umuyoruz. Balıkçılıktan bu sene beklentimiz büyük" dedi.

Öte yandan balıkçılar yeni sezon için malzemelerini kıyıda bekleyen teknelerine taşımaya başladı.

Sezonun ilk ürünleri yarın tezgahlarda olacak

Teknelerini bakım ve onarımdan geçirdikten sonra tekrar kıyıya indiren balıkçılar, bu gece saat 00.00’dan itibaren göle ağlarını sermeye başlayacak.

Yeni sezonun ilk su ürünleri yarından itibaren, serilen ağlardan toplanacak ve tatlı su balıkları tezgahları süsleyecek.

Kaynak: AA