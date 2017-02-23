Beypazarı ve Niğde'de FETÖ/PDY soruşturması

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mühendis S.Ç. ile eski Samanyolu okulu görevlisi F.T. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Niğde'deki FETÖ/PDY davası

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla dava açılan eski Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı'nın da aralarında olduğu tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan eski Belediye-İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Şaban Ö, örgüte ait okulda görevli muhasebeci Ahmet D. ile esnaf Hasan A. ve avukatları hazır bulundu.

Şaban Ö, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "ByLock'u Play Store'den indirdiğimi söylemiştim. Program 15 gün telefonumda kaldı, haberleşme amacıyla kullanmadım." dedi.

Tanık Ali G. ise 2015'te Şaban Ö'nün evinde Bylock programını birlikte indirdiklerini belirterek, "Sanık, benim dayımın oğludur. Cep telefonuna internet üzerinden Bylock'u indirdik. Aynı şekilde kendi telefonuma da indirdim. Kablo kullanmadım, Play Store'den direkt indirdik. Program İngilizce ve şifreli olduğu için kullanamadım. Benim telefonumda açılmadığı için benim isteğimle Şaban'ın telefonuna indirdik, sonrasında zaten programı silmiş." diye konuştu.

Sanıklardan Ahmet D. ve Hasan A. da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi. AA

