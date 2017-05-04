  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.543
    EURO 3.865
  • BIST 93547.82
    ALTIN 140.659
Buradasınız : » » Beyoğlu'nun simgesi tarihi tramvay yenileniyor

Beyoğlu'nun simgesi tarihi tramvay yenileniyor

Taksim İstiklal Caddesi’nde 26 yıldır faaliyette olan Nostaljik Tramvay Hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beyoğlunun simgesi tarihi tramvay yenileniyor

Caddede incelemelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Nostaljik tramvayın meydana getirdiği titreşim ve elektrik, telekomünikasyon vb. hizmetler için yapılan tamirat kazıları neticesinde zeminde ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Bu tahribatı gidermek adına başlatılan çalışmalar neticesinde mevcut tramvay rayları sökülerek yerine titreşimi emen kauçuk döşemeli yeni raylar döşenecek.” dedi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde 26 yıldır faaliyette olan Nostaljik Tramvay Hattı yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Meydanı ve Talimhane ile birlikte Tramvayın oluşturduğu titreşimden dolayı zemini bozulan İstiklal Caddesinde rayları değiştirerek alt yapı yenileme çalışmaları başlattı. Ocak 2017 de başlayan çalışmalar kapsamında Nostaljik Tramvay Hattı sökülerek yerine Elastomer (kauçuk) yapıda titreşimi emen maddeyle kaplı yeni raylar ve darbelere dayanıklı Doğal Granit Taşları döşenecek. Caddeye yeni bir konfor ve güzellik kazandıracak olan çalışmalar tamamlandığında tarihi tramvay hattı da verdiği hizmete kaldığı yerden devam edecek.

Nostaljik tramvay yeniden hizmet verecek

İstiklal Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “26 yıldır kesintisiz olarak sefer yapan Nostaljik Tramvayın meydana getirdiği titreşim ve elektrik, telekomünikasyon vb. hizmetler için yapılan kazıları neticesinde zeminde ciddi bozulmalar meydana gelmişti. Bu tahribatı gidermek adına başlatılan çalışmalar neticesinde mevcut tramvay rayları sökülerek yerine titreşimi emen kauçuk döşemeli yepyeni raylar döşenecek. Böylece tarihi tramvay hattı yenilenen yüzüyle hizmet vermeye devam edecek.” dedi.

İstiklal Caddesi güzelliği ile parlamaya devam edecek

Başkan Demircan, “Diğer yandan gelecekteki olası altyapı çalışmalarında kazı yapılmasına son verecek boru sisteminin döşemeleri de yapılıyor. Yüksek basınca dayanıklı olan boru sisteminde 310 adet baca sistemi olacak ve bu sayede zemine dokunmadan gerekli tamirat işlemleri bu bacalar vasıtasıyla kolaylıkla yapılabilecek. Böylelikle İstiklal Caddesi dünyanın imrenerek baktığı güzelliği ile parlamaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Beyoğlu, tarihi tramvay, İstanbul, beyoğlu simgesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER