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Buradasınız : » » Beyoğlu’nda kahvehaneye ateş açıldı: 7 yaralı

Beyoğlu’nda kahvehaneye ateş açıldı: 7 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kahvehaneye, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 7 kişi yaralandı.

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Beyoğlunda kahvehaneye ateş açıldı: 7 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda yüzü maskeli kişi ya da kişiler, sokak içerisindeki bir kahvehaneye uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı.

Kahvehanede vatandaşların bulunduğu sırada yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kovanları toplayarak olaya karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kahvehanede oturan kişilere silahla ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli şahısların yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kahvehanedeki kişilerin de ifadelerine başvurdu.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumu ciddiyetini koruyor, diğer yaralıların sağlık durumları ise iyi.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.  

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: Beyoğlu, İstanbul, kahvehane saldırı
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