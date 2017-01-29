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Buradasınız : » » Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı kavga

Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı kavga

İstanbul’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olaya müdahale eden polisin de arasında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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Beyoğlunda iki grup arasında silahlı kavga

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Mis Sokak’ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada kavgaya müdahale etmek isteyen O.K. isimli sivil polis, Ersin E. ve biri kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Yaralı polis memuru, kendi imkanlarıyla sivil araçla, diğer yaralılar ise olay yerine gelen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bacağından yaralanan polis kaldırıldığı özel hastaneden İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı O.K. isimli polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralanan diğer 3 kişi ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokağın giriş ve çıkışını kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

 

Etiketler: Beyoğlu, Silahlı Kavga
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