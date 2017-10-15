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Buradasınız : » » Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Beykozda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beykoz'da Riva yolunda Alibahadır Mahallesi mevkisinde, Selim Belen'in kullandığı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Emre Yılmaz idaresindeki otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Emre Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, ağır yaralanan Selim Belen ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emre Yılmaz'ın, Alibahadır Mahallesi Muhtarı Hasan Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Etiketler: Beykoz'da trafik kazası
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