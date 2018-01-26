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Buradasınız : » » Beykoz'da restoran alev alev yandı

Beykoz'da restoran alev alev yandı

İstanbul Beykoz'da Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan ünlü bir et restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Beykozda restoran alev alev yandı

Kısa sürede alevler tüm restoranı sararken işyeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine aktardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan restorana köpükle müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan restoranda büyük maddi zarar oluştu.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de hazır bekledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA/ DHA 

Etiketler: İstanbul, Beykoz, restoran yangın
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