Beykoz’da Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi açıldı

Beykoz Belediyesi, şairin adını yaşatmak ve şiirlerini yeni nesillere okutmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi açtı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralınarak aslına uygun restore edilen tarihi binada kurulan müzenin açılışına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

Açılışta Türk tasavvuf musikisi sanatçısı Mehmet Kemiksiz, repertuvarı Akif’in şiirlerinden bestelediği eserlerden oluşan bir konser verdi.

Törende konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "İstiklal Marşı’mızın TBMM’de kabul gününde açtığımız bu bina Müze, Beykoz’dan Akif’e açılan kapıdır. İnşallah gençlerimiz de Asım’ın Nesli’ne doğru yol alır. Bu binanın ruhaniyeti Mehmet Akif’e aittir. Milli şairimiz burada Beykoz’un ilim tahsil eden gencine, insanlarına kendini anlatacaktır. Tarihi eserlerimizi toplumumuza kazandırmaya devam edeceğimizi ifade ediyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Cemal Çiftçigüzeli ise müzeyi hayata geçiren Beykoz Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından müze dualarla açıldı. Beykoz Belediyesi, açılışa katılan vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram etti.

Safahat'ın ilk nüshası müzede

Mehmet Akif Odası, Şiir Kütüphanesi, Seminer Odası bölümleriyle tasarlanarak ziyarete açılan müzede, şairin Safahat ve Gölgeler kitabının orijinal ilk baskıları, Akif’in çıkardığı Sırat-ı Müstakim Dergisi’nin 7 ciltlik tam koleksiyonu bulunuyor.

Müzede Osmanlı Türkçesiyle yayınlanmış ve el yazması divanlar, ilk baskı şiir kitapları, şiir dergileri, Türk şiiri üzerine binden fazla inceleme kitabı ve 5 bin kitaplık şiir kitaplığı ziyaretçileri bekliyor.

Müzede ayrıca, Akif’in ve Türk şiirine damga vuran şairlerin şiirleri, sesli olarak dinlenebiliyor.

Kaynak: AA