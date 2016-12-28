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Beyaza bürünen dokuzuncu gezegen ''Van''

Uzun süredir süren kar yağışı ve yağan karın uzun süre topraklarından kalkmaması sebebiyle adına dokuzuncu gezegen adı verilen Bahçesaray ilçesinde karla mücadele devam ediyor.

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Beyaza bürünen dokuzuncu gezegen Van

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar yağışı nedeniyle iki gündür kapalı olan 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ulaşıma açıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube ekipleri, yer yer çığ tehlikesinin yaşandığı bölgede yüksekliği bazı kesimlerde 3 metreyi bulan karları temizleyerek, yolu hizmete açtı.

Bölgede uzun süren çetin kış nedeniyle "Dokuzuncu gezegen" olarak bilinen ilçenin 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, 17 iş makinesi ve 34 kişilik ekip karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Görentaş Şube Şefi Faruk Çeliker, yaptığı açıklamada, Karabet Geçidi'nin kar yağışı, tipi ve görüş mesafesinin az olması nedeniyle iki gündür ulaşıma kapalı olduğunu belirtti. Çeliker, "Ekiplerimizin gece gündüz demeden çalışmaları sonucunda sabah saatlerinde yolu tekrar hizmete açtık. Yolun açılmasının hemen ardından yollarda genişletme çalışmalarına 7 iş makinesi ve 14 kişilik ekibimizle devam ediyoruz." dedi.

Etiketler: Van, karabet geçidi, Kar yağışı, dokuzuncu gezegen, bahçesaray ilçesi
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