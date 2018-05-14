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Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı" başladı.

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Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı başladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Donanma Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleşecek "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı", 25 Mayıs'a kadar sürecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca iki yılda bir icra edilen tatbikat, katılan birlik/komutanlıkların görev fonksiyonlarına yönelik harekat imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmeyi ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurların katılacağı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca deniz hedeflerine fiili güdümlü mermi (füze) ve top atışları yapılacak.

Gemiler ziyarete açılacak

Tatbikata iştirak eden gemiler, Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Dikili, Foça, Uzunada, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Güllük, Bodrum, Datça, Marmaris, Aksaz, Fethiye ve Antalya limanlarına ziyaretler gerçekleştirecek.

Limanlarda halkın ziyaretine açılacak gemilerde şehit aileleri ile gaziler misafir edilecek.

Kaynak: AA

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