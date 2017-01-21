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Buradasınız : » » Beyaz et entegre tesisinin çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Beyaz et entegre tesisinin çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa İnegöl'de, bir beyaz et entegre tesisinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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Beyaz et entegre tesisinin çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir beyaz et entegre tesisinin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren beyaz et entegre tesisinin çatı tamiratında çalışan işçilerden Hasan Tunç (33), Eldar Aziz (50), Oğuzhan Küçükdurmaz (24) ve Sabit Erden (50), çatının çökmesi sonucu zemine düştü.

İşçilerden Sabit Erden, olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: bursa, İnegöl
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