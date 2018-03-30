Afrin'e dönen Beyaz Baretliler, çalışmaya başladı

YPG/PKK'nın yaklaşık 3 yıl önce zorla Afrin'den çıkardığı Sivil Savunma ekipleri, şehre dönerek çalışmalarına dün yeniden başladı.

Afrin sokaklarında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ilerleyişini engellemek için terör örgütünün oluşturduğu moloz yığınları temizleyen Sivil Savunma ekipleri, örgütün döşediği mayın ve bombalı tuzakların patlamasıyla çıkan yangınlara da müdahale ediyor.

Beyaz Baretlilerden İsmail Nasan, bir sonraki hizmetlerinin evlere su götürmek olacağını söyledi.

Nasan, "Hedefimiz Afrin merkezi ve çevresinde merkezler açmak. İlk hedefimiz PKK'nın yollara kazdığı çukurları kapatmaktı. Çok sayıda mayın vardı. Temizledik. Hendekleri iş makineleriyle kapattık. Mayınlardan çıkan yangınları söndürdük. Telefon şebekesi zayıf olduğu için insanlar bize ulaşmakta zorlanıyor. Enkaz ya da yangın gördüklerinde bir şekilde ulaşıyorlar. Müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Afrinli sivillerden Ferhat Şeyh Abdi de eski belediye çalışanı olduğunu, kentin terörden arındırılmasının ardından temizlik ve istikrarın sağlanması için kurulan komitede gönüllü olarak çalıştığını belirtti.

Abdi, ana yolların temizliğini tamamladıklarını, ardından diğer mahallelere geçeceklerini ve kentin canlılılığı yeniden kazanması için çalışacaklarını ifade etti.

Beyaz Baretliler, adını, örgütteki gönüllülerin arama kurtarma faaliyetleri sırasında başlarına taktığı beyaz baretlerden alıyor.

Şimdiye kadar on binlerce insanı kurtaran Beyaz Baretliler, aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin civarında kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ölenlerin cenazeleriyle ilgilenen yardım örgütü, yaralılara da destek oluyor.

Sivil Savunma'nın mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), patlamamış bomba temizleme konularında eğitimleri de mevcut.

Beyaz Baretliler, 2016'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Kaynak: AA