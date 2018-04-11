Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Bayındır ilçesinde meydan gelen kazada, Bekir U'nun kullandığı beton mikseriyle Sıddık Yazıcıer yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Otomobil sürücüsünün eşi Filiz Yazıcıer olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sıddık Yazıcıer ise, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yazıcıer çiftinin çocukları Enis ve Muhammet Emin Yazıcıer, Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alıdı.

Beton mikserinin sürücüsü Bekir U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA