Beton çatı çöktü, 2 arkadaş hastanelik oldu

Çınar ilçesinde önceki gün K.K. ve M.S.A. isimli 2 arkadaş, yenilemek için betonlarını kırmaya karar verdikleri tek katlı evlerinin çatısına çıktı.
İkili, ellerine aldıkları balyozlarla betonları kırmaya başladı. İki arkadaşın peş peşe indirdikleri darbeler sonrası beton zeminden yapılı çatı daha fazla dayanamayarak çöktü. İki arkadaş çatının çökmesiyle üzerlerine düşen beton blokların altında kaldı.
Yaralanan 2 kişi, o sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan K.K. ile M.S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İkilinin balyozlarla betonları kırması ve çatının çökme anı ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: DHA