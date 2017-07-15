Beştepe'deki '15 Temmuz Şehitler Anıtı' açılışa hazır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısına yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nın, 24 günde tamamlandığını belirterek, açılışın yarın sabah namazı sonrası yapılacağını bildirdi.

Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin gösterdiği mücadelenin ve kazanılan demokrasi zaferinin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sanatçı Sinan Turaman tarafından tasarlanan anıtın 24 gün süren yapımında her gün yaklaşık 500 kişinin çalıştığını belirtti.

Yapımı öncesi eskizlerin sunulduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anıta onay verdiğini ifade eden Gökçek, kaideleriyle birlikte yaklaşık 34 metreye ulaşan ve yapımı tamamlanan anıtın açılışa hazır olduğunu kaydetti.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda 4 figür işlendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, anıtta "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet"i simgeleyen 4 figürün işlendiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı forsu ve altında da Türk devletlerini simgeleyen yıldızlara yer verdik. Bronz replikadan yapılan 81 insan figürünün, ellerinde bayraklarla gösterdikleri milli mücadeleyi anlatmaya çalıştık. Bayrağımızın 20-25 santimetre kalınlığında mermer rölyef uygulamasına yer verdik. Türkiye haritası ve 81 ilimizin ismi anıtta yer alıyor. En tepede de 7 bölgeyi temsil eden insan figürlerinin taşıdığı ay yıldız şeklindeki tepe tacı bulunuyor."

Anıtın içe bakan dört yüzeyinde ise 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitlerin taş baskı portre ve isimlerinin yer aldığını bildiren Gökçek, bu bölümdeki siyah toros taşından yapılan mozoleye 250 şehidin isimlerinin yazıldığını aktardı.

Anıtta özel bir gece aydınlatması uygulandığını kaydeden Gökçek, 3 bin 200 metrekare alan üzerine inşa edilen eser için 250 tona yakın çelik ve mermer malzeme kullanıldığını vurguladı. Gökçek, anıtın, yarın sabah Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Camisi'nde topluca kılınacak namazın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını kaydetti.