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Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polis şehit oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısında yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Beşiktaştaki terör saldırısında yaralanan polis şehit oldu
Alınan bilgiye göre, 10 Aralık'taki saldırıda yaralanan Nacakoğlu, kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Şehit sayısı 46'ya yükseldi
 
Nacakoğlu'nun şehit olmasıyla, terör saldırısında şehit olanların sayısı 46'ya yükseldi.
 
Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 38 polis ile 7 sivil şehit olmuş, çoğunluğu polis 238 kişi yaralanmıştı.
 
Etiketler: Beşiktaş, terör saldırısı, İstanbul
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