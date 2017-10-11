Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için anıt

Beşiktaş'ta, 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için "Şehitler Anıtı" yapılıyor.
Anıt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 10 Aralık Şehitler Parkı'nda inşa edildi.
Muammer Erer tarafından ay yıldız şeklinde tasarlanan anıt, parkın Şehitler Tepesi'ne (Beleş Tepe) yakın noktasında, 350 metrekarelik alan üzerine kuruldu.
Anıt, birbirinden bağımsız ölçülerde, hilal üzerinde 116 adet, yıldız üzerinde 60 adet beyaz renk panelden oluşacak. Yıldızın üstünde ayrıca polis amblemi yer alacak.
Şehitler anıtını oluşturan birbirinden bağımsız katmanlar, Türkiye'de yaşayan halkların farklılıklarının birleşerek Türk bayrağını oluşturmasını, yıldızın üzerinden yükselen amblem ise Türk bayrağının koruyucu gücünü yansıtıyor.
Bir süre önce yapımına başlanan anıtın, terör saldırısının yıl dönümünde açılması planlanıyor.
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da gerçekleşen Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen terör saldırısında, 39'u emniyet mensubu 46 kişi hayatını kaybetmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.
Beşiktaş Belediyesi, saldırının meydana geldiği "Beleş Tepe"nin adını, "Şehitler Tepesi" olarak değiştirmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de mecliste alınan kararla buradaki parka, 10 Aralık Şehitler Parkı adını vermişti.