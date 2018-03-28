Beşiktaş’ta kafede silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir kafede, özel güvenlik görevlileri ile içeri girmek isteyen kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, U.K, mermi isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından U.K'nin morga kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

