  • 24 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.768
    EURO 4.64
  • BIST 118400.06
    ALTIN 162.451
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Beşiktaş'ta gece kulübüne ateş açıldı: 3 yaralı

Beşiktaş'ta gece kulübüne ateş açıldı: 3 yaralı

Beşiktaş'ta bir gece kulübünün önünde düzenlenen silahla saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beşiktaşta gece kulübüne ateş açıldı: 3 yaralı

İstanbul'da Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi'nde bir gece kulübünün girişinde bulunan kişilere motosikletli iki saldırgan tarafından ateş açıldı.

Daha sonra saldırganlar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin, başına mermi isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunuyor.

Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek olay yerinde boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Zırhlı araçlarla gelen özel harekat polisi ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Şüphelilerin eşkal ve kimliklerini belirlemek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay nedeniyle caddede bir süre trafik tek şeritten sağlandı ve bu sırada bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş, beşiktaş saldırı, ortaköy
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER