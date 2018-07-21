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Beşiktaş'ta çöken yol onarılıp yeniden trafiğe açıldı

İstanbul Beşiktaş'ta çökme meydana gelen yolun İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince onarılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı.

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Beşiktaşta çöken yol onarılıp yeniden trafiğe açıldı

Beşiktaş'ta Meclis-i Mebusan Caddesi'nde yolun çökme meydana gelen bölümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı.

İBB ekiplerince olay yerinde yolun tekrar trafiğe açılması için başlatılan çalışma tamamlandı.

Çöken bölgeye dolan toprağı tahliye eden görevliler ardından bu alanı kayayla doldurarak plent miks temel (PMT) çalışması yaptı.

Ekiplerin asfalt çalışmasını tamamlamasının ardından daha önce Karaköy yönüne trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.

Beşiktaş'ta dün akşamüstü Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Vodafone Park Stadı önünden geçen yolda çökme meydana gelmişti. İlk tespitlerde çökmenin asfaltın altındaki deformasyondan kaynaklandığı belirlenmişti. Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB
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