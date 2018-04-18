Beşiktaş duvarları 'disleksi' farkındalığı için grafitiyle süslendi

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Su Altı Kulübü, Grafiti Kulübü ve Engelsiz Yaşam Kulübü ortaklığıyla bu yıl 2.'si gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Kocaeli’deki özel bir rehabilitasyon merkezinden 24 çocuk BAU Galata Kampüsü’nde bir araya geldi.

Burada sanal gerçeklik ortamında orman gezintisi yapan ve oyun oynayan çocuklar daha sonra Çırağan Caddesi’ne gelerek Grafiti Kulübü üyelerinin yardımıyla Beşiktaş Belediyesi tarafından kendilerine ayrılan duvarı grafiti ile renklendirdi.

Proje sorumlusu Günışık Kumru, yaptıkları ilk etkinliğin ardından güzel geri dönüşler aldıklarını, diğer çocukların da aynı tecrübeyi yaşamalarını istediklerini aktardı.

Disleksili çocukların çok geniş bir hayal dünyasına sahip olduğuna dikkati çeken Kumru, "Biz bunu ön plana çıkararak 'Disleksi Avantajımız' başlığı altında ilk projeyi yaptık. Şimdi bu projede tekrar VR'dan sonra bir sanat etkinliği olacak. Bu sefer daha fazla sesimizi duyurmak adına, Beşiktaş Belediyesi'nin de desteğiyle Beşiktaş'ta bir otel karşısında bir duvar ayarladık. Biz onlar için öncelikle ufak bir grafiti çalışması yaptık. Bir duvarı da sanatlarını icra etmeleri için onlara bıraktık." diye konuştu.

Yaşadıkları VR deneyimi ve yaptıkları grafitiyle eğlenceli anlar yaşayan çocuklar etkinlik sonunda gökyüzüne dilek balonları bıraktı.

Kaynak: AA