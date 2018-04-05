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Buradasınız : » » Beşiktaş Belediyesi'nde arama

Beşiktaş Belediyesi'nde arama

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beşiktaş Belediyesi'ndeki bazı birimlerde arama yapıldı.

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Beşiktaş Belediyesinde arama

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'ne geldi.

Ekipler, başkan yardımcılarının bilgisayarlarında arama yaptı ve yedekledi. Arama, yürütülen soruşturma nedeniyle gerçekleştirildi.

Bu arada, belediyenin Çırağan Caddesi'ndaki Zabıta Müdürlüğü'nde de arama yapıldı.

"Rutin bir araştırma" 

Beşiktaş Belediyesi aramanın rutin bir araştırma olduğunu açıkladı. 

"Bugün sabah saatlerinde yazılı ve görsel basın organlarında Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon olduğu haberleri yer almıştır. Haberlerin devam eden soruşturma kapsamında her belediyede olabilecek rutin bir araştırmayla ilgili olduğu duyurulur." 

Ocak ayında Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil görevden uzaklaştırılmıştı.

Bazı müdürler de görevden alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Başkan yardımcısı Rıfat Örnek görevden uzaklaştırılmıştı. 

Kaynak: TRT Haber, İHA, AA

Etiketler: son dakika, operasyon, İstanbul, Beşiktaş Belediyesi
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