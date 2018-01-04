Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı

Hazinedar'ın görevden alınması ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın FETÖ üyeliği soruşturması, bazı iş sahiplerinden zorla para alınması nedeniyle alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, Hüseyin Avni Sipahi’nin Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırmasına ilişkin olarak, "Yetkisi ve görevi olmadığı halde imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, ayrıca mal varlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Çetin Kırışgil’in Belediye Meclis Üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturmanın göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

TRT Haber