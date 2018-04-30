Berat Kandili'nde eller duaya açıldı

Ramazan ayının habercisi kabul edilen Berat Kandili, Ankara'da Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde, akşam namazının ardından kandil dolayısıyla program düzenlendi.

İstanbul'da Berat Kandili coşkuyla idrak edildi. Vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan başta olmak üzere kentteki camilerde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi.

Berat Kandili dolayısıyla erkek, kadın, genç, yaşlı binlerce kişi, başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Fatih ve Süleymaniye camilerine akın etti.

Edirne

Edirne'de Berat Kandili, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere birçok camide idrak edildi. Vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye ile Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Selimiye Camisi'nde namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Çok sayıda kişinin akın ettiği tarihi cami, doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını iç avluda kıldı. Vatandaşlar, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

Kandil programına, Batı Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra vatandaşlara süt dağıtıldı.

Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Gaziantep-Kayseri

Gaziantep'te vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de namaz kılıp dua etti.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mevlit okundu.

Berat Kandili dolayısıyla Kayseri'deki Hunat Camisinde kandil programı düzenlendi. Hunat Camisi'nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta tarihi Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Samsun

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Hz. Hatice Camisi'nde Berat Kandili programı düzenlendi. Vatandaşlar camileri doldurarak geceyi ihya etti.

Hatay

Berat Kandili dolayısıyla Hatay'daki camilerde kandil programı düzenlendi. Hassa ilçesindeki Aktepe Çarşı Camisi'nde vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Bosna Hersek'te Berat Kandili

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gecesi düzenlendi, dualar edildi.

Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne akın eden Müslümanlar, akşam namazının ardından Berat Kandili vesilesiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim gecesine katıldı.

Bosna Hersek'in yanı sıra Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de çeşitli programlar düzenlenirken, diğer Balkan ülkeleri Makedonya, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'daki Müslümanlar da geceyi ibadet ve dualarla geçirdi.

Kaynak: AA