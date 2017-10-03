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Benzinlik duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Bursa'da bir otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.

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Benzinlik duvarına çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

Bursa'da bir otomobilin akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrilmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat G. (19) idaresindeki 16 JP 565 plakalı otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde Arabayatağı Yaya Üst Geçidi yakınında kontrolden çıkarak bir benzinliğin duvarına çarptıktan sonra yola devrildi.

Kazada, sürücü Serhat G. ile araçta bulunan Muhammet G. (19) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Aracın duvara çarpıp devrilmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Etiketler: bursa, akaryakıt istasyonu
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